Lazio, lotta fra titani per il 'Player of the Year': il sondaggio finale

Ultimo scontro per determinare il 'Player of the Year' della Lazio per il 2021. Dopo le due semifinali, i tifosi hanno decretato i vincitori che si sfideranno nel sondaggio finale aperto questo pomeriggio sui canali social ufficiali. Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic si contendono lo scettro per diventare il miglior giocatore biancoceleste. Si potrà votare fino a domani, poi si conoscerà il nome del vincitore. King Ciro e il Sergente sono due veterani dello spogliatoio laziale dimostrandosi sempre più importanti per temperamento e doti tecniche.

𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 FINAL

Ciro Immobile 🆚 Sergej Milinkovic pic.twitter.com/rzyoEGWgJl — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 28, 2021