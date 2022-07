Lazio, Luca Marchetti: "Muriqi-Bruges? Possibile contenzioso con la FIFA"

Il futuro di Muriqi sarà lontano da Roma, forse al Bruges che se non dovesse tesserarlo rischierebbe lo scontro con la Lazio e Luca Marchetti conferma...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Muriqi non sarà a Roma, l'attaccante kosovaro al termine delle visite mediche svolte ieri in Paideia ha escluso questa possibilità. Nelle prossime ore, infatti, il classe 1994 dovrebbe partire per il Belgio dove sosterrà nuovi esami con il Bruges. La Lazio, infatti, ha fatto sapere che non accetta di trattare nuovamente per un accordo già stipulato e per questo avrebbe avvisato il club belga di fare ricorso alle norme FIFA nel caso in cui decidessero di non tesserare Muriqi. A confermare la possibilità di uno scontro legale è stato anche il giornalista Luca Marchetti di Sky, ai microfoni di TMW Radio: "Tra Lazio e Buges si rischia il contenzioso con la FIFA? Sì, assolutamente sì. Infatti Muriqi ha fatto le visite mediche con la Lazio per dimostrare che non ci siano problemi clinici”.