Lazio, Luis Alberto e Reina: il messaggio per celebrare la giornata dell’Andalusia - FOTO

Giornata speciale per alcuni giocatori della Lazio, soprattutto per gli spagnoli, anzi per gli andalusi ad essere precisi. Il 28 febbraio è infatti il giorno dell'Andalusia e Luis Alberto con Pepe Reina hanno voluto omaggiare la loro terra di nascita. Il portiere soprattutto ha dedicato un bel pensiero sui social: "Per la sua arte. Per la sua gente. Per la sua allegria. La mia terra. Andalusia ti ammiro e ti porto dentro al mio cuore".