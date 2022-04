Lazio, Luis Alberto e un recupero-lampo: ma sul mercato può essere lui il sacrificato?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Nessuno se lo aspettava, ma Luis Alberto si è presentato a Formello per l'allenamento che la Lazio ha svolto ieri pomeriggio. Aveva saltato tutte le sessioni della settimana, bloccato a casa da una fastidiosa bronchite. Sembrava impossibile un suo recupero per il Genoa, al contrario lo spagnolo ha svolto l'intero allenamento senza alcun problema, dimostrando di essere più che pronto a scendere in campo. Un recupero importante per Sarri poiché quella di Marassi sarà una gara decisiva per i biancocelesti, come lo sarà ciascuna delle sette partite che mancano alla fine del campionato. Una volta concluso il campionato, ci si tufferà verso il calciomercato, e Luis Alberto potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

A proposito del big "sacrificato" per una sessione d'alto livello, tutti gli indizi portano in direzione Milinkovic Savic. Ma alla fine, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe anche succedere che il serbo rimanga e che a fare le valigie sia invece lo spagnolo. Che è l'altro gioiello di casa Lazio, che ha un discreto mercato e i cui pretendenti potrebbero aumentare con l'avvicinarsi dell'estate. Non solo il Siviglia, le magie del Mago riscuotono successo anche in Italia: il Milan di Pioli potrebbe inserirlo nella lista della spesa per l'estate che verrà. Il club romano, tuttavia, lo valuta sui 30/35 milioni di euro.

TORNA ALLA HOMEPAGE