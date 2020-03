Lazio, Luis Alberto in Spagna: il 'Mago' ritrova l'ex compagno Moreno - FT

Luis Alberto, dopo gli ultimi impegnativi match contro Genoa e Bologna, è volato in Spagna per sottoporsi ad alcune cure specifiche per ritrovare il massimo della forma e tornare, più carico di prima, per l'ultima parte del campionato di Serie A. Il 'Mago', nel suo soggiorno iberico, ha avuto modo di ritrovare Alberto Moreno, suo ex compagno ai tempi del Liverpool. I due, insieme alle rispettive famiglie, hanno cenato insieme nel ristorante El Charquito, nei pressi di Vila-Real. Lo scatto che li ritrae insieme è stato pubblicato dal 'Mago' sul proprio profilo Instagram: "Amici che sono famiglia".