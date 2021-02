Lazio, Luis Alberto in stile Will Smith: "Man in black!" - FOTO

La foto di gruppo della Lazio è stata spunto per diversi post ironici sui social da parte dei giocatori biancocelesti, vestiti di tutto punto per l'occasione. Anche Luis Alberto oggi si è unito ai compagni e ha pubblicato su Instagram una sua foto in abito scuro, facendo riferimento scherzosamente alla famosa serie di film Man in Black con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. E se c'è qualcuno in grado di sparaflashare - come diceva il personaggio di Will Smith nella versione italiana - gli avversari, quello è proprio il Mago.