Lazio: Luis Alberto incensa Luka Romero: "È l'inizio Nano" - FOTO

Il giorno dopo Lazio-Monza la scena è tutta per Luka Romero. In casa biancoceleste come è giusto che sia si continua ad incensare il talentino argentino. Tra questi c'è anche Luis Alberto con cui l'ex Maiorca ha mostrato di avere un rapporto particolare. Il mago lo aveva catechizzato prima dell'ingresso in campo e dopo il gol Romero è corso subito ad abbracciarlo in panchina. Il numero 10 laziale con delle stories su Instagram ha voluto spronare ancora di più il promettente giovane: "El comienzo Nano. Feliz por lo que viene" che tradotto significa "È l'inizio Nano. Felice per quello che verrà"