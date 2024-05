Lazio, Luis Alberto pronto all’addio? Il messaggio della moglie - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Una notte speciale quella che la Lazio e i tifosi hanno vissuto ieri all’Olimpico, al di là della partita in sé. L’ultima sfida della stagione che i biancocelesti hanno avuto l’opportunità di disputare in casa così da poter salutare la propria gente con un arrivederci o con un addio. Per qualcuno il futuro è ancora un’incognita, bisognerà aspettare per capire se la separazione da probabile possa diventare concreta. È il caso di Luis Alberto, finito nel mirino di un club qatariota. Ieri il Mago, rimasto in panchina per tutti i 90’, ha ricevuto l’affetto dei supporter, oggi lo ha ricambiato con un post su Instagram senza accennare a quello che potrebbe essere il suo destino. Alle sue parole hanno fatto eco quelle della moglie Patricia che, sempre sui social, ha postato uno scatto sul campo insieme al marito e ai figli scrivendo: “Sempre forza Lazio”. Un messaggio criptico che non dà certezze, ma che molti stanno interpretando come un congedo.

