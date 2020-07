Lazio, Luis Alberto re degli assist: superato Ronaldinho

Nessuno meglio di lui in Serie A. Luis Alberto è il re degli assist. È lui infatti a comandare la classifica a tre giornate dal termine. Quello di ieri per Ciro Immobile è stato il quindicesimo vincente in questo campionato. Un altro record quindi infranto per il Mago che supera i 14 di Ronaldinho segnati in maglia rossonera nella stagione 2009/2010, record che tra l'altro lo spagnolo aveva eguagliato solo due anni fa. Ieri invece la rimonta finale e il nuovo primato.

