Lazio, Luis Alberto sui social: "Siamo una grande squadra, continuiamo così"

L'operazione per appendicite lo aveva tenuto fuori per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, al suo rientro però ha subito illuminato con giocate di alta classe. Luis Alberto è tornato a modo suo, riaccendendo subito la luce in casa biancoceleste. Un'ora di gioco importante per lui, che sui social ha commentato: "Grande squadra, quinta vittoria consecutiva in campionato. Continuiamo così".