Lazio, Luis Alberto top in Europa in fase di rifinitura: il dato

Inzaghi è stato chiaro, la Lazio dovrà ripartire da almeno uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Le sirene di mercato non mancano, ma entrambi sono pedine troppo fondamentali nel sistema di gioco del tecnico piacentino: il serbo è stato il miglior centrocampista della scorsa Serie A, mentre lo spagnolo – soprattutto da quando è stato arretrato nel ruolo di mezzala – ha concentrato su se stesso la maggior parte delle azioni offensive dei biancocelesti. Un faro in mezzo al campo, in grado di dispensare passaggi chiave e assist in fase di rifinitura. Come riporta calciodatato, infatti, il Mago è stato il quarto centrocampista dei 5 maggiori campionati europei ad aver effettuato il maggior numero di passaggi smarcanti a partita: sono 3,69 di media ogni 90 minuti, un dato che in Europa lo pone dietro solo a De Bruyne (5.35), David Silva (4.05) e al Papu Gomez (4.04). Chiude la top 5 Josip Ilicic, che si piazza dietro Luis Alberto con 3.66. Per questo il mister biancoceleste ha chiesto garanzie, oltre a Milinkovic la Lazio ha in casa un altro top centrocampista a livello mondiale.

LAZIO, LE PAROLE DI CAICEDO

CALCIOMERCATO LAZIO, SI PENSA A BONIFAZI

TORNA ALLA HOMEPAGE