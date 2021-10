Lazio, Luiz Felipe - Correa, tutto risolto? Il chiarimento via social e il "like" dell'argentino

Pace fatta? Luiz Felipe nel match di ieri è stato espulso da Irrati per aver considerato l'abbraccio ironico del difensore come "atteggiamento antisportivo". Il centrale della Lazio è rimasto incredulo dal provvedimento del direttore di gara tanto da scoppiare in lacrime subito dopo. Luiz ieri sera, dopo la vittoria arrivata contro l'Inter ha pubblicato un messaggio di scuse sul proprio account Instagram nei confronti del suo amico ed ex compagno Correa. Un post che gli fa onore sia per aver dimostrato di non voler spezzare il legame con il Tucu e sia per aver dimostrato di che pasta è fatto. Oggi al risveglio, l'argentino ha interagito con un "like" sotto al post di Luiz Felipe. Un segnale che potrebbe dire molto per il brasiliano, che dalla sua parte spera che tutto si possa lasciare alle spalle e che la loro amicizia continui nel migliore dei modi.

