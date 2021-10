Lazio-Inter | Ambrosini fra errori lapalissiani e poco equilibrio: bocciato dai tifosi

"Non penso ci possa essere una lettura tecnica. Immaginiamo che possa esserci qualcosa di diverso, senza essere maligni. Faccio fatica a pensarlo perchè il progetto tecnico è appoggiato sulle qualità di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Per finire, l'attenzione va lì ma va anche su Patric. Non è facile sostituire Acerbi, sarà una chiave per venire fuori da questa situazione". Con queste argomentazioni Massimo Ambrosini aveva esordito ieri nella veste di commentatore del match fra Lazio e Inter. Il prologo a una serie di strafalcioni, apparsi tanto lapalissiani da avere i crismi dell'istituzionalità. I tifosi biancocelesti hanno gradito poco le esternazioni dell'ex Milan, giustizialista in occasione della rete di Felipe Anderson, privo d'ago della bilancia nell'esternare la sua visione dei due rigori concessi da Irrati. Sui social è scattato così il passaparola, lo slogan che è più una speranza: non sentirlo nuovamente commentare le gare dei capitolini. Quel che è possibile rimarcare, scavalcando quel che un semplice tifoso può pensare, giustamente animato dalla fiamma della passione, sono i toni di Ambrosini. Calmo e pacato nell'avere sempre una parola buona per l'Inter e mai una per la Lazio, contornata d'aggettivi additabili alla più comune delle provinciali, pronta ad essere soggiogata da quel Nord che, evidentemente, ama oltre i viscerali colori vestiti in carriera.

