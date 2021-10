Lazio - Inter, Stanziani: "Gol di Felipe Anderson? Il calcio è questo. E sul rigore..."

La Lazio cala il tris e mette a segno il 3-1 dopo l'insuccesso arrivato al Dall'Ara. Dopo il gol del momentaneo 2-1 siglato da Felipe Anderson è scoppiata una vera e propria rissa. I calciatori nerazzurri hanno protestato il non tirare fuori il pallone da parte della Lazio dato che Dimarco era rimasto a terra dolorante. A commentare l'episodio è l'ex calciatore e tecnico Alessandro Scanziani intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Ai miei tempi quando qualcuno era a terra si diceva ‘Dai, sono in dieci, approfittiamone. Oggi non è più così. Capisco la reazione dei giocatori dell'Inter, ma il calcio è questo. All’Inter oggi è mancata a la determinazione di andare a cercare il secondo gol, si sono accontentati. La. Lazio a un certo punto ha preso in mano il gioco, anche se secondo me il rigore non c’era, non c'era volontarietà da parte di Bastoni".