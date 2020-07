Lazio, Luiz Felipe e Correa in monopattino: "Un giro per Roma tra fratelli" - FT

La vera nuova moda di ultimi tempi è indubbiamente il monopattino elettrico. Sempre più romani stanno utilizzando l'innovativo mezzo di trasporto per muoversi all'interno della città, e i calciatori della Lazio non hanno fatto eccezione. Luiz Felipe ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Joaquin Correa e a un altro amico. I tre sono al centro della Capitale, in sella al monopattino. "Giro per Roma insieme ai miei fratelli", la didascalia scelta dal brasiliano per accompagnare la foto.

