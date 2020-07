Lazio, Luis Alberto celebra la vittoria contro il Verona: "+3!" - FOTO

Contro il Verona non ha timbrato il cartellino, ma Luis Alberto al Bentegodi ha tirato fuori un'altra prestazione delle sue. Il fantasista della Lazio ha pubblicato la sua soddisfazione per la vittoria sui social con un semplice ma eloquente: "+3! Forza Lazio". Restano solo Brescia e Napoli, sei punti a disposizione per migliorare la posizione in classifica.