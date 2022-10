Lazio, Luiz Felipe esulta per la vittoria contro la Roma e Milinkovic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri sera Luiz Felipe e il suo Betis Sevilla, squadra in cui si è trasferito a parametro zero dopo aver lasciato la Lazio, hanno vinto per 1-2 contro la Roma. Il gol vittoria di Luiz Henrique, a pochi minuti dal termine, ha mandato su di giri i giallorossi, che hanno terminato la partita in dieci contro undici per l'espulsione di un nervoso Zaniolo. Nelle ore che hanno succeduto il trionfo biancoverde, Luiz Felipe ha esultato sui social pubblicando le foto della partita e mettendo per iscritto tutta la sua gioia. A complimentarsi con lui per la vittoria è stato il suo ex compagno alla Lazio, Sergej Milinkovic-Savic che, una volta visto il post, ha commentato: "Bravo Papi", a conferma del bel rapporto che lega i due da anni. Ma non solo. Anche un altro ex biancoceleste ha voluto esaltare la prestazione dell'italo-brasiliano: Jovane Cabral. L'attuale attaccante dello Sporting, invece, ha mostrato la sua stima al Kaiser (come lo chiamano in Spagna) scrivendo: "Non passa niente!".