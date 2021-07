Lazio, Luiz Felipe in Paideia: controlli medici per il difensore - FOTO

Luiz Felipe è in Paideia ed annunciarlo è il club biancoceleste tramite il suo canale Twitter. Il centrale brasiliano, reduce da una stagione in cui i problemi fisici hanno influito fortemente sulla presenza in campo e sul rendimento, si è recato nella clinica romana per dei controlli medici prima delle famose visite d'idoneità pre-ritiro. Dopo aver rinunciato alle Olimpiadi in Giappone per smaltire al 100% il suo problema alla caviglia, il difensore spera con tutto se stesso di ritornare al top per essere a completa disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Non resta che attendere l'esito della visita alla quale si è sottoposto questo pomeriggio.

Italia-Spagna, Dani Olmo: “Gli Azzurri sono molto forti, ma noi…”

Lazio, ultimi giorni di vacanza: Leiva sceglie la Puglia - FOTO

TORNA ALL'HOME PAGE