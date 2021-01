Lazio, Luiz Felipe tocca quota 100: "Un derby ancor più emozionante. Tifosi, lotteremo per voi" - VD

La stracittadina di domani sarà ancora più speciale per Luiz Felipe che, proprio in occasione del derby Lazio - Roma, raggiungerà le cento presenze in biancoceleste. Alla vigilia della sfida il brasiliano ha pubblicato un video su Instagram, aggiungendo un breve messaggio sul traguardo che taglierà tra ormai meno di ventiquattro ore: "Domani saranno 100 con questa maglia. Tagliare questo traguardo nel derby è una grande emozione. Ci mancherà il vostro sostegno, ma lotteremmo per voi. Forza Lazio".

Pereira, i tifosi lo caricano e lui risponde: "Giocheremo il derby come se fosse l'ultima sfida" - FT

Lazio, Lotito risponde ad Arcuri: "La sua una battuta infelice in un contesto sbagliato"

TORNA ALLA HOMEPAGE