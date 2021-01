Pereira, i tifosi lo caricano e lui risponde: "Giocheremo il derby come se fosse l'ultima sfida" - FT

A pochissime ore dalla sfida di campionato contro la Roma, Andreas Pereira è tornato a pubblicare un post sul proprio profilo Instagram. Condiviso un suo scatto che lo ritrae in campo durante la sessione d'allenamento, il brasiliano ha aggiunto: "Devi aspettarti grandi cose da te stesso prima ancora di farle. Andiamo Lazio". I commenti sono stati scritti, per la maggior parte, da tifosi biancocelesti con l'obiettivo di caricare il calciatore, alla sua prima stracittadina, e l'intera squadra. In particolare, un utente ha sottolineato l'importanza della sfida, trovando la puntuale risposta dell'ex United: "Giocheremo come se fosse l'ultima partita della nostra vita".

Calciomercato Lazio, frenata per Djavan Anderson al Crotone: le ultime

Lazio, Paglia su Arcuri: “Ha parecchi motivi per essere imbarazzato”

TORNA ALLA HOMEPAGE