Lazio, Paglia su Arcuri: “Ha parecchi motivi per essere imbarazzato”

"Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno". Questo il commento del commissario straordinario per l'attuazione delle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a proposito del derby della Capitale di domani. È arrivata prontamente la risposta del presidente della Lazio Claudio Lotito e dell'ex capo della comunicazione biancoceleste Guido Paglia che ha detto all'Adnkronos: "Dal suo punto di vista, il super commissario Arcuri ha perfettamente ragione ad augurarsi che accada qualcosa in grado di migliorare il suo umore, visto che di questi tempi di motivi per essere preoccupato e imbarazzato ne ha parecchi. Ciò che invece è intollerabile è il comportamento dei giornalisti con un occhio giallo e uno rosso che, come al solito, fanno a gara per dimostrare la loro faziosità rivolgendo domande che non hanno nulla a che vedere con i tragici problemi legati al Covid. Oltretutto chiedendo previsioni sul derby Lazio-Roma ad uno che non è di Roma e che nella capitale ci è arrivato da non molti anni e solo per motivi di lavoro. E' ridicola questa messa in scena con il giornalista che alza la palla e l'Arcuri di turno che schiaccia".