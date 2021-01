Calciomercato Lazio, frenata per Djavan Anderson al Crotone: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Frenata per l’affare che avrebbe dovuto portare Djavan Anderson al Crotone. La Lazio e il club calabrese hanno trovato l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Mancava però il sì dell’esterno che ancora non è arrivato. Secondo Gianluca Di Marzio, l’olandese avrebbe dei dubbi ad accettare la destinazione. A oggi l'olandese sembra più intenzionato a non accettare Crotone, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore perché l’ex Bari e Salernitana rischia di restare a guardare per sei mesi. La Lazio, infatti, lo ha tolto dalla lista del campionato per fare posto al rientro di Lulic. L’olandese quindi al momento è fuori rosa e non può essere schierato. Proprio questo potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il giocatore ad accettare il trasferimento in Calabria.