Lazio, Luiz Felipe torna a Monaco per proseguire la riabilitazione - FOTO

In attesa di tornare in campo per aiutare i propri compagni, Luiz Felipe sta continuando la sua riabilitazione alla caviglia dopo l'operazione dello scorso 22 gennaio. Il difensore della Lazio ha eseguito l'intervento chirurgico a Monaco di Baviera, dove poi si è fermato per la prima parte del percorso riabilitativo. Due settimane fa era rientrato a Roma per continuare il recupero, ora è di nuovo in Germania dove resterà per altre due settimane. Lo stesso giocatore lo ha comunicato tramite un post su Instagram: "Altre due settimane di lavoro a Monaco: passi avanti per tornare in gruppo".