Lazio, Lulic eroe del 26 maggio: arrivano gli applausi di Lucas Leiva - FT

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per tradizione è giusto ricordarlo. Sono trascorsi nove anni esatti dal quel 26 maggio 2013, una data storica per il calcio italiano. La Lazio batte 1-0 la Roma e si aggiudica la Coppa Italia facendo sprofondare i cugini giallorossi. Quel giorno Senad Lulic, autore del gol decisivo, incise il suo nome nella storia diventando per sempre l'eroe di tutti i tifosi laziali. Il bosniaco ha pubblicato su Instagram un video ricordo di quel derby ricevendo un bagno di affetto da parte dei tifosi e non solo. Tra i commenti spunta anche un ex compagno di squadra. Si tratta di Lucas Leiva che ha commentato con quattro emoticon dell'applauso per il suo amico. Forse anche poche per l'uomo che ha firmato la rete più importante di tutti i derby capitolino mai disputati.