Lazio, Maffei: "Sarri ha tante responsabilità. A volte dovrebbe..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound 90Fm, durante lo spazio di Francesco Scarcelli, il noto giornalista di fede laziale, Fabrizio Maffei, si è espresso sulla partita di sabato della Lazio contro la Juventus, nel tentativo di individuare le motivazioni della sconfitta. In seguito l'attenzione si è spostata sull'incontro di questa sera tra la squadra di Sarri e l'Atlético Madrid:

Che sensazione hai per la partita di stasera?

"Non me la sento di dare una lettura prima che la partita venga giocata. Credo che lo capiremo dai primi minuti come andrà e dipenderà da come scenderà in campo la Lazio, non dovrà approcciare la partita come fatto a Torino o a Napoli".

Secondo te da cosa è dato questo approccio negativo alle partite da parte della Lazio?

"Non so darti una risposta. Questa domanda andrebbe fatta a Sarri e a chi vive lo spogliatoio, anche se poi la Lazio recupera sempre e anche a Torino ci abbiamo creduto per un po'".

Sul terzo gol di Vlahovic?

"Errore della difesa. Non si può lasciare un attaccante così forte libero di controllare il pallone e fargli fare ciò che vuole".

Sulla sconfitta di Torino?

"Molte responsabilità le ha Sarri, a volte potrebbe cambiare schema di gioco anche a partita in corso, in modo da far giocare insieme i nuovi acquisti, per esempio Kamada e Guendouzi. Potrebbero e dovrebbero poter giocare insieme, così come anche Rovella dovrebbe giocare, ci ha già fatto vedere di essere superiore a Cataldi".

Sul gioco espresso in queste prime partite?

"Non mi piace è troppo prevedibile, parte sempre dai piedi di Luis Alberto, credo che la Lazio giochi meglio chiudendosi e ripartendo, la Lazio in contropiede fa male a tanti".

Su Casale?

"Ha iniziato un po' male quest'anno, tanti errori soprattutto a Torino. Non escludo che questa sera possa giocare Patric, ha dimostrato di essere un difensore affidabile e può essere la sua partita".

Immobile, invece?

"Critiche ingiuste, nonostante non stia facendo il massimo si è sempre impegnato. Gioca troppo sotto pressione. Squadra e allenatore devono essere bravi ad alleggerire questa pressione. Ora la Lazio ha anche un vice Immobile è giusto che, avendo 33 anni riposi ogni tanto e faccia spazio a Castellanos".

Un parere Sull'Atletico Madrid?

"Fino a 15 anni fa non competeva neanche per vincere. La Liga in questi ultimi anni la società è cresciuta in Spagna e in Europa, anche grazie al grande lavoro di Simeone. Quest'anno sono però partiti un po' male sono reduci da una brutta sconfitta con Valencia, ma sicuramente si sono ricompattati e sarà sicuramente una partita durissima per la Lazio. Spero giochino Guendouzi e Rovella".