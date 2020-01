Lazio, mai così tante vittorie: ora sono 14 i successi biancocelesti

La Lazio non aveva mai ottenuto 14 vittorie in 19 partite giocate. Un altro record stabilito dagli uomini di Inzaghi, che hanno superato anche sé stessi. Sono almeno due le vittorie in più rispetto a qualsiasi altra stagione in Serie A del club. Nelle stagioni 1973/74, 2012/13 e 2017/18, furono 12 i successi conquistati. A riportarlo è Lazio Page.