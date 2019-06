Lazio, Mancini e i successi con Governato: il ricordo del ct

Ieri è venuto a mancare Nello Governato, storico ds della Lazio. Anche Mancini, in ritiro con l'Italia ad Atene, ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per la triste notizia. Infatti, l'attuale ct della Nazionale aveva sposato il biancoceleste nel '97, proprio durante la gestione di Governato. Con lui, il rapporto è sempre stato schietto. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, lo stesso Mancini ha sottolineato la gioia di aver vissuto con lui tutto il periodo dei grandi successi griffati Cragnotti. Successi che, in parte, sono merito anche dello stesso Nello Governato. Mancini ne è sicuro, ha ribadito quanto il ds fosse abile osservatore, in grado di individuare i grandi giocatori e i giovani di grande prospettiva. "In quella Lazio è stato un elemento determinante: faceva gruppo ed era incisivo nella gestione sportiva", continua il ct dell'Italia. Nei confronti di Nello, a detta di Mancini, è sempre stato giustamente manifestato un grande amore. Sia per quello che ha fatto da giocatore, che da dirigente.

