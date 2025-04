Lazio, Mandas a LSC: "Fumogeno? Ho avuto paura. Ora siamo vicini alla Champions"

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Lazio che permette ai biancocelesti di accorciare sul Bologna a un solo punto di distanza dalla zona Champions. Al termine del match, terminato per 2-0 contro il Genoa con le reti di Castellanos e Dia, è intervenuto Mandas ai microfoni di Lazio Style Channel: “Avevo paura, mi ha toccato la schiena ho sentito caldo ma non dolore, avevo solo paura. None ra facile oggi, il campo era difficile, si scivolava. Torniamo con 3 punti importantissimi, siamo vicini per andare in Champions il prossimo anno.

Livello mentale? Non c’è tempo, in campo pensi molte cose, c’è tempo quando si è in preparazione. Giochiamo per andare in Champions, non c’è tempo per pensare agli errori, ai passaggi sbagliati, la prossima sarà molto importante. Contano i tre punti adesso, solo questo.

Eliminazione? Molto peccato, non siamo stati bene dopo il Bodo ma la stagione non è finita, le partite sono importanti per andare in Champions".