Lazio, Mandas: "Avevo portato solo scarpe e guanti. Il motivo..."

Christos Mandas fa parte ormai da diversi mesi della prima squadra della Lazio. Il suo arrivo, ufficializzato dalla società il primo dicembre scorso. è stato una sorpresa un po' per tutti, anche per il ragazzo. Il classe 2001, in un'intervista a Betarades.gr, ha svelato un aneddoto interessante sul suo approdo nella Capitale: "Non avevo detto niente a nessuno, ma era scritto su tutti i giornali. È stato tutto improvviso e non avevo nemmeno preparato le cose. Ho portato con me scarpe e guanti nel caso avessi dovuto fare fotografie".