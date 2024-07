Lazio, Mandas: "C'è una bella atmosfera. La prossima stagione voglio..."

Al termine della seduta mattutina di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il portiere biancoceleste Christos Mandas per commentare l'andamento del ritiro e parlare della scorsa stagione, ma anche di quella che verrà:

"Siamo stanchi, ma è normale, stiamo facendo un buon ritiro. Vedo che i compagni stanno bene e c'è un bel clima nello spogliatoio. Qui è stupendo perché ci sono tanti tifosi che vengono a vedere l'allenamento. Ci danno tanta forza. Una cartolina della scorsa stagione? Sicuramente il mio esordio nel derby, non solo perché era la mia prima gara, ma per la vittoria che ha dato una grande gioia ai tifosi. Sono contento anche dell'esordio con la Grecia, anche perché è la Lazio che mi ha permesso di arrivarci. Il mio prossimo obiettivo è aiutare la squadra dando il massimo e magari a vincere un trofeo. Io ho sempre creduto in me stesso, ma quando sono arrivato il gruppo è stato molto importante, perché mi ha aiutato a inserirmi velocemente".