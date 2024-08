Lazio, Mandas convocato in Nazionale: gli impegni della Grecia

TUTTOmercatoWEB.com

Christos Mandas torna in Nazionale. Dopo aver esordito lo scorso 11 giugno subentrando nella partita vinta per 0-2 contro Malta, il portiere della Lazio è pronto a rimettersi a disposizione di Ivan Jovanovic in vista delle partite contro la Finlandia, il prossimo 7 settembre, e, contro l'Irlanda il 10. Per il classe 2001 sarà la seconda occasione per mettere in mostra le proprie qualità agli occhi della sua Nazione e del proprio commissario tecnico.