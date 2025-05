Lazio | Mandas in Nazionale: arriva la conferma del CT Jovanovic - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i calciatori della Lazio convocati dalle rispettive nazionali c'è anche Mandas. Il portiere biancoceleste farà parte del gruppo impegnati nelle amichevoli del prossimo 7 e 10 giugno contro Slovacchia e Bulgaria. "26 pronti per l'azione! I convocati di Ivan Jovanovic". 07/06 Grecia vs Slovacchia - 10/06 Grecia vs Bulgaria", la didascalia che accompagna il video pubblicato sul profilo Instagram della Federazione Greca e che riporta l'elenco completo dei convocati:

