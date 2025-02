Lazio, Manfredini: "La vera forza è il gruppo, il merito è di Baroni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Dopo il 5-1 rifilato al Monza, la Lazio si prepara a ospitare il Napoli di Conte. Gli azzurri arrivano da due pareggi nelle ultime due partite contro Roma e Udinese e cercano il successo per rimanere in corsa Scudetto. Ai microfoni di Kisskissnapoli.it, l'ex calciatore Christian Manfredini si è espresso proprio sulla gara dell'Olimpico e in particolare sulle qualità dei biancocelesti, oltre che sul lavoro di Baroni. Di seguito le sue parole.

“Lazio - Napoli? Mi aspetto una gara spettacolare, il Napoli è sempre la prima della classe e che sta facendo benissimo. Tutti parlano di disastro soltanto per due pareggi ma ci può stare rallentare un attimo. La Lazio ha avuto un crollo con l’Inter ma Baroni sta facendo giocare molto bene i suoi ragazzi. Pronostico difficile perché entrambe possono dire la loro, la Lazio è una squadra difficile ma se il Napoli gioca come sa potrà avere la meglio. Il punto di forza della Lazio è il gruppo, il collettivo che Baroni è riuscito a compattare e tutti si sentono più forti. Non so se i biancocelesti hanno in questo momento dei veri e propri punti deboli, piuttosto dovranno sfruttare il fattore campo visto che giocano in casa”.