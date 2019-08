Lazio, Manfredonia: "Biancocelesti favoriti nel derby, Roma più indietro"

Una Lazio che si è sicuramente messa in buona luce quella vista a Genova contro la Sampdoria, e che ora si appresta ad affrontare il derby. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Lionello Manfredonia, commentando così i momenti delle due squadre della Capitale: "La Lazio è partita fortissimo, domenica mi ha impressionato contro la Samp. La Roma ha qualcosa da registrare invece. I biancocelesti hanno le carte in regola per fare bene e giocarsela per il quarto posto, Lazzari è un acquisto azzeccato che si unisce ad un gruppo già consolidato. In questo senso la permanenza di Milinkovic è fondamentale, la strategia è chiara: aggiungere ogni anno qualche nuovo elemento, senza stravolgere mai l'ossatura della squadra. La Roma invece vende e cambia spesso la sua rosa, in questo momento ha la necessità di prendere un difensore, nonostante sia di buon livello in avanti, manca di equilibrio. Sulla carta la favorita è la Lazio, ma nella pratica il derby è sempre un'incognita, in campo può succedere di tutto".

