Lazio, Marani: "Contro il Milan banco di prova importante per la stagione"

Al termine della partita tra Juventus e Fiorentina, durante la trasmissione in onda su SkySport, Matteo Marani ha detto la sua sui valori del campionato: "Inter, Juve e Napoli sono un passo avanti a tutte. Poi c'è il Milan che sta facendo i miracoli per rimanere lì in alto e ci sta con merito. Poi vengono le altre. La Lazio? Sta andando avanti su due fronti. Contro i rossoneri sarà un banco di prova importante per capire le ambizioni della squadra di Inzaghi in campionato, così come lo sarà per il Milan".