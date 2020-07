Lazio, Marca incorona Luis Alberto: è uno dei cinque migliori marcatori spagnoli

Senza ombra di dubbio la stagione di Luis Alberto è la migliore di sempre dello spagnolo da quando indossa la maglia bianoceleste. Il numero 10 quest’anno si è espresso al meglio delle sue potenzialità ed è stato uno dei migliori anche nel post lockdown nonostante il netto calo dei biancocelesti. In patria Marca lo incorona come uno dei migliori marcatori spagnoli nei cinque maggiori campionati. Per il Mago 6 reti e ben 15 assist, numeri pazzeschi che hanno fatto volare la Lazio.

Insieme a Luis Alberto in classifica c’è Paco Alcácer , 5 reti e un assist in Bundes; Pablo Sanabria del Psg con quattro gol e quattro assist in Ligue1; Ayoze Pérez del Leicester otto gol e quattro assist in Premier e infine Gerard Moreno, capocannoniere della National League Santander con 18 reti e sei assist.

Calciomercato Lazio, Borja Mayoral prende quota: incontro con gli agenti

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Barcellona scarica Umtiti". Biancocelesti alla finestra

TORNA ALLA HOME PAGE