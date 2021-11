Lazio, Marchegiani: "Perdere con il Napoli ci sta, ma..."

Luca Marchegiani ha parlato ieri sera al Club in onda su Sky Sport dopo la debacle sul campo del Napoli. L'ex portiere ha detto: "È difficile per una squadra con giocatori abituati da anni a giocare in una maniera profondamente diversa, cambiare a livello mentale il modo di essere in campo. La Lazio ha perso male, ma non bisogna tirare le croci addosso a nessuno. È meno forte del Napoli e un contro una squadra che gioca così si può anche perdere male".