Lazio, Marcolin ricorda la notte Champions contro la Dinamo Kiev - FOTO

Manca solo una settimana all'esordio della Lazio di mister Inzaghi in Champions League tredici anni dopo l'ultima volta. In un attimo scattano i ricordi delle notti magiche vissute negli anni precedenti come quella del 2 novembre del 1999. La Lazio era quella di Sven Goran Eriksson che in quella stagione avrebbe vinto il secondo scudetto della sua storia e che dominava anche tra le big d'Europa. A ricordare quei momenti Dario Marcolin che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell'esultanza dopo il suo gol di rapina alla Dinamo Kiev. Nella foto oltre a lui anche Sensini, Mancini e Stankovic.

