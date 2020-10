Lazio, Marcolin: "Un difensore stile Otamendi la ciliegina sulla torta. Sulle critiche a Immobile..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Dario Marcolin si è espresso sui calciatori acquistati dalla Lazio nelll'ultima sessione di calciomercato: "In mezzo al campo e davanti si sono rinforzati, forse i tifosi, nell'anno della Champions, si aspettavano però qualcosa di meglio dietro. Va detto che è anche l'anno del post-Covid, e lo sappiamo. Se guardo sotto il profilo tecnico, però, un difensore in più stile Otamendi sarebbe stato davvero una ciliegina. Il discorso di dover avere due giocatori per ruolo vale anche per la Lazio. La formazione è la stessa degli anni passati, però, quando ha vinto tanto. Per me in fondo ci arriva".

IMMOBILE CRITICATO - Subito dopo, il commentatore di DAZN ha detto la sua sulle critiche ricevute da Ciro Immobile nelle ultime ore: "Io faccio l'esempio di tanti altri: Messi, per esempio, gioca in un modo nel Barcellona e in un altro con l'Argentina. La questione è anche di sistemi di gioco, e certo, qualcuno si aspetterebbe gli stessi numeri della Lazio, ma mi sembra che ancora là davanti non ci sia il titolare definitivo per Mancini. Tra Immobile, Caputo e Belotti, secondo me, agli Europei giocherà chi arriva più in forma a maggio. In Nazionale, Immobile fa la prima punta da solo mentre nella Lazio gioca in coppia. Sta comunque studiando per fare il titolare all'Europeo".

