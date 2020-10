Sampdoria: lavoro individuale per Keita, solo terapie per Gabbiadini

A due giorni dalla sfida contro la Lazio, la Sampdoria si è ritrovata oggi al 'Mugnaini' di Bogliasco per una seduta di scarico. Claudio Ranieri, si legge sul sito ufficiale blucerchiato, la diviso la rosa in due gruppi di lavoro: uno sul campo, l'altro in palestra. Sessione di lavoro individuale per Keita, mentre Gabbiadini, che con tutta probabilità si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico, ha svolto terapie e un lavoro specifico programmato. Rigenerativo per i calciatori tornati dalle nazionali Askildsen, Damsgaard e Yoshida. Domani, venerdì, sarà già tempo di vigilia: la squadra si ritroverà nuovamente in campo per una sessione pomeridiana.

