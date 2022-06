Lazio, Marcos Antonio incanta: tutte le specialità del regista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio è un nuovo giocatore della Lazio. Il brasiliano è il primo acquisto estivo della società biancoceleste. Solo ieri è atterrato a Fiumicino e già è stato travolto dall'amore dei tifosi. L'ex Shakhtar è un jolly a centrocampo, può muoversi sia nelle vesti del regista che in quelle da mezzala. A proposito, proprio in questo senso è fondamentale analizzare una caratteristica speciale dello stesso Marcos. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, con i Diagramma Radar di Delphlyx è stato valutato il rendimento statistico del calciatore nei 90 minuti durante la stagione 2021/22.

I DATI - L'analisi evidenzia come Marcos Antonio abbia numeri importanti nella specialità dei passaggi intelligenti completati e nei passaggi chiave completati. La prima statistica infatti mette in risalto un passaggio che tenta di rompere le linee difensive degli avversari per ottenere un vantaggio significativo in attacco. I passaggi chiave invece si riferiscono invece a quelli che creano una chiara occasione da gol per un compagno di squadra. Per quel che concerne la fase difensiva, i numeri sono da migliorare. I dati confortano e Maurizio Sarri è in trepidazione: la Lazio attende Marcos.