Lazio, Margiotta esalta Casale: "Per il Verona la sua è una storia su tutte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Casale è stato un acquisto fortemente voluto dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Dopo un periodo di ambientamento il difensore sta entrando nei meccanismi dell'allenatore biancoceleste ed è reduce da una buona prestazione contro l'Udinese. Nel frattempo ai canali ufficiali dell'Hellas Verona il responsabile del settore giovanile gialloblù Massimo Margiotta ha eletto Casale come riferimento: "Quando vedo un nostro ragazzo esordire, per me è sempre una grande emozione. Una storia su tutte è quella di Casale, un ragazzo che è andato a farsi le ossa prima in C e poi in B, per tornare pronto per la nostra Prima squadra, risultare uno dei migliori difensori della Serie A, per poi essere venduto ad una delle squadre più importanti italiane. Questo è il lavoro che stiamo facendo, con l’obiettivo di trovare altri Casale".