Lazio, Marianella confessa: "Ho un debole per Pedro". E sul quarto posto...

Massimo Marianella nel corso del pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare alcuni temi caldi della venticinquesima giornata di Serie A. Tra questi, senza dubbio c'è il big match tra Lazio e Napoli che andrà in scena domani alle 18 all'Olimpico. Una gara attesissima che sarà determinante per il prosieguo in campionato da parte di entrambe a cui, secondo il giornalista, arrivano da favoriti i biancocelesti. Queste le sue motivazioni: "La Lazio è una squadra frizzante, di corsa che ha delle pedine intercambiabili molto valide a tutti i livelli soprattutto dalla metà campo in sù. Poi ha Pedrito, io ho un debole clamoroso per lui. È una delle favoritissime per il quarto posto e uno degli avversari più ostici in questo momento. Per il Napoli non è una partita facile”.

