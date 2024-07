Lazio, Martusciello: "Ecco perché abbiamo perso a Salerno"

TUTTOmercatoWEB.com

"Lavorerò per mettere a disposizione della Salernitana la mia esperienza. E' chiaro che per me parleranno i risultati. Sono orgoglioso, maledettamente orgoglioso di stare a Salerno". Giovanni Martuciello si presenta così nella conferenza stampa come nuovo allenatore della Salernitana. Dopo l'addio alla Lazio, il tecnico è pronto al salto da primo. Il mister ha parlato dei maestri con cui ha lavorato: "Sarri e Spalletti? Aggiungerei anche Giampaolo. Io ho le mie idee. Giocherò con la difesa a quattro, questo è il dogma di partenza. Poi è ovvio che mi adeguerò ai calciatori a disposizione e che in direzione ci porterà il mercato. Devo rispettare le caratteristiche degli atleti. Ok ordine, ok proporre il proprio credo, ma mi devo appoggiare sul gruppo che ho e che il direttore mi metterà a disposizione. Centrocampo a due o a tre cambia poco, a patto che le mezzali abbiano tempi di inserimento e proprietà di palleggio".

Martusciello ha parlato anche del futuro di Andre Anderson e anche della Serie B. L'ex secondo biancoceleste spiega anche il perché della sconfitta della Lazio a Salerno nella stagione scorsa: "Rispetto alla A c'è enorme differenza, ma il gioco del calcio è uguale in tutte le categorie. E' ovvio che la squadra deve avere totale conoscenza di ciò che si deve fare, dell'avversario, di ciò che serve per vincere quante più gare possibili. Non sono tra quelli che chiede gente fisica, a me interessa l'atleta che sa giocare al calcio. Nella squadra attuale, a centrocampo, ho persone di spessore assoluto, a patto che siano motivati. E' questo che farà la differenza. La Lazio ha perso a Salerno pur essendo terribilmente più forte, invece abbiamo avuto problemi perché eravate più carichi e intensi".