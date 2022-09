Lazio, Marusic rientra in anticipo: Sarri recupera Patric. E Lazzari...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La settimana di preparazione al match contro lo Spezia è entrata nel vivo. Altri quattro giorni per presentarsi al meglio a rientro in campo dopo la sosta nazionali. Sarri fa la conta a Formello. Il mister ha riabbracciato in anticipo sia Marusic che Milinkovic, entrambi squalificati in Nations League. Adesso aspetta Vecino,Gila e Hysaj che hanno giocato ieri sera. Casale ancora ai box, mentre può considerarsi recuperato Patric, gestito con tanto lavoro differenziato la scorsa settimana. Con lo Spezia probabile la coppia ormai consolidata con Romagnoli. C'è da aspettare ancora un po' per Lazzari. Il 29 è fermo per una lesione di primo grado al flessore che risale a Lazio-Verona dell'11 settembre. Il suo rientro in campo è previsto a breve: o giovedì in Austria con lo Sturm Graz o domenica prossima contro la Fiorentina.