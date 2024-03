Lazio, Marusic salva l'arbitro Colombo: tifosi scatenati sui social

La Lazio ha vinto contro la Juventus all'ultimo secondo, conquistando i primi tre punti dell'era Tudor. Un gol al 93', quello di Adam Marusic, che permette ai biancocelesti di uscire da un periodo complicato, dopo l'addio di Sarri e l'inizio della nuova stagione, ma che in qualche modo salva anche la settimana dell'arbitro Colombo. Colpevole, insieme al Var, di non essere intervenuto in occasione del contatto tra Zaccagni e Bremer, il loro errore ha rischiato di incidere pesantemente sul risultato. Una svista clamorosa che, già nel corso dei novanta minuti, ha scatenato l'ira dei tifosi biancocelesti. Tra chi si domandava se i monitor Var fossero spenti e chi gridava all'ennesimo furto, a far rilassare gli animi e dimenticare quanto accaduto ci ha pensato l'esterno montenegrino con la sua incornata. Tutte le preoccupazioni, i nervosismi e la rabbia sono così passate in un baleno e, in qualche modo, anche il fischietto di Como ha potuto tirare un respiro di sollievo, evitandosi interi giorni di attacchi e critiche, nonostante qualcuno abbia voluto ribadire: "AIA... siamo stati più forti anche di voi".