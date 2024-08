Lazio, Massimo Maestrelli: "Eriksson un grande uomo. L'unico ricordo che ho..."

Massimo Maestrelli ricorda Sven-Goran Eriksson. Ai microfoni de La Repubblica il figlio di Tommaso ha parlato del tecnico più vincente della storia della Lazio, scomparso all'età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Queste le sue dichiarazioni: "Ricordo che Sarri aveva lanciato l’idea di intitolare lo stadio della Lazio a mio padre: se fosse davvero così, se questo progetto diventasse concreto, sarebbe solo un piacere per me vedere affiancato il nome di Eriksson a quello di papà. Sven, come mio padre, è stato un grande uomo. Io e mio fratello Maurizio lo incontrammo una sola volta, una sera ad un evento. Lui era circondato da molte persone, noi lo vedemmo ma non facemmo un passo per rispetto ed educazione, fu il mister ad avvicinarsi a noi, a sorriderci: si mise una mano sul cuore e con tanta emozione ci strinse la mano e ci abbracciò. Questo è l’unico dolce ricordo che ho di Eriksson".