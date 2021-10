Lazio, Massimo Maestrelli: "Sarri - Mourinho come Maestrelli - Herrera. Bologna? Ingiudicabile"

Nel giorno in cui Tommaso Maestrelli avrebbe compiuto novantanove anni, è intervenuto ai migliori di Lazio Style Radio il figlio Massimo. Quest'ultimo si è espresso sul clima degli anni in cui suo padre riuscì a vincere uno storico scudetto da allenatore biancoceleste, per poi parlare dell'attualità. Di seguito, parte del suo intervento: "Erano anni particolari, di grande fermento politico, sociale. I ragazzi credevano nella politica, nello sport. Oggi siamo stati sopraffatti dai social. Si viveva giorno per giorno ma con grandissima intensità. È capitato di passare nel centro di Tor di Quinto e vedere le ragazze della Lazio che si allenavano, mi sono fermato, è come se fossi tornato indietro nel tempo".

IL CARISMA DI SARRI - "Il carisma è l'aspetto fondamentale che Sarri ha. Non si arriva dalla prima categoria all'Europa League se non si ha carisma, non bastano qualità tecniche e umane. Immagino quanta gente provi a fare l'allenatore, ma credo che una carriera come la sua l'ha fatta quasi nessuno. L'ho sempre seguito, ho avuto il piacere di conoscerlo, di mangiarci insieme a cena. A inizio era contestato anche a Chelsea, alla fine ha vinto lui. Ci vuole tempo e non è neanche da giudicare la partita di domenica, è troppo brutta. Penso che siamo al 20%, in una fase iniziale. Ci vorrà tempo e pazienza, ma alla fine i risultati arriveranno".

DERBY - "Il derby è una cosa importantissima. Vedere la gente impazzita dopo un anno e mezzo di Covid è stato meraviglioso. Non è detto che tutti riescano a vincerlo all'esordio. Sarri - Mourinho possiamo paragonarlo a Maestrelli - Herrera, anche per lo spessore delle persone. Bisogna vedere come la Lazio accoglierà Simone a Roma, penso che bisogna essere grati per ciò che ha fatto con la Lazio. Il modo in cui se n'è andato poteva essere leggermente diverso. Si fanno delle scelte e ognuno si prende le proprie responsabilità".

