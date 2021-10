Hellas Verona, Simeone: “‘Mio padre è un idolo, ma non sento il paragone”

Da quando ha firmato con l'Hellas Verona, sembra aver voltato completamente pagina nella sua carriera. Dopo le diverse difficoltà incontrate a Cagliari, Giovanni Simeone ha trovato la sua dimensione nel club scaligero dove ha già fornito due gol e due assist in sei presenze. L'attaccante argentino ha rilasciato un'intervista in cui spiega come vive il costante paragone con suo padre Diego, attualmente allenatore dell'Atletico Madrid ed ex centrocampista di Lazio e Inter. Di seguito le parole del calciatore gialloblù riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Il paragone con mio padre? Non lo penso più, non sento più il paragone. Ora cerco di essere me stesso, la miglior forma di me stesso. Papà resta un idolo come persona”.