Guinea - Bissau: giocatori colpiti da intossicazione alimentare prima della gara contro il Marocco

Incredibile quanto accaduto alla nazionale della Guinea - Bissau che ieri è scesa in campo contro il Marocco. La squadra guidata da Baciro Grande infatti è arrivata alla sfida decimata a causa di problemi intestinali iniziati poco dopo la cena consumata in hotel. Moltissimi calciatori infatti dopo circa quindici minuti hanno accusato diarrea e vomito e ben venticinque persone sono state portate in ospedale e dimesse solo all'alba di mercoledì, giorno della gara. Il capo delegazione della Guinea - Bissau aveva minacciato di non scendere in campo ma alla fine la gara si è disputata e ha visto il Marocco vincere per 5-0. La vittoria del match, valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, sancisce il primo posto del Marocco nel Gruppo I davanti alla Guinea - Bissau ferma a 4.

